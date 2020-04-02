حجز أكثر من 4 قناطير أحشاء فاسدة في مذبح سري بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني وأعوان مكافحة الغش بمديرية التجارة لتيارت، من حجز كمية معتبرة من الأحشاء داخل مذبح سري.

وعلم من مصدر مطلع، أن عملية كشف المذبح السري تمت إثر معلومات وردت الى ذات المصالح، عن قيام أشخاص بعملية ذبح عشوائي بعيدا عن أنظار المراقبة، بحي 220 سكنا بمخرج مدينة تيارت

و أثناء مداهمة المكان، عثر على كمية كبيرة من الأحشاء الفاسدة، ناهيك أن الأغنام كانت تذبح في مكان يفتقد الى النظافة والسلامة الصحية

و علم من ذات المصدر، أن الكمية المحجوزة من أحشاء الغنم، بلغ وزنها 456 كلغ منها 440 فاسدة

و16 كلغ من اللحوم، تبين بعد معاينتها من الطبيب البيطري أنها صالحة للاستهلاك، تم تحويلها إلى دار المسنين

كما تم تحرير محضر في حق المخالفين، وتحويل ملفهم إلى العدالة.