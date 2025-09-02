حجز أكثر من 40 ألف “محيرقة” بسطيف

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. وبالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من حجز 40.488 وحدة مفرقعات. مختلفة الأنواع والأحجام خلال نشاطات ميدانية مشتركة.

العملية جاءت تنفيذاً للتدابير الاحترازية والإجراءات الأمنية الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية على حركة الأشخاص، البضائع والمركبات، وفي إطار مكافحة جريمة التهريب والاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، تزامناً مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف (1447هـ - 2025م).

كما تندرج هذه العملية في إطار تنفيذ مخططات العمل التنسيقية مع مختلف الشركاء الأمنيين. بهدف دحض كل محاولات الاتجار غير الشرعي بهذه المواد المحظورة والخطيرة، التي تمس بالأمن والصحة والسكينة العموميين.

