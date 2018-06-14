حجز أكثر من 44 طن من الأغذية الفاسدة بـ6 ولايات شرقية خلال رمضان

تم حجز 44,6220 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان عبر 6 ولايات بشرق البلاد.

وأوضحت المديرية الجهوية للتجارة بناحية باتنة أن القيمة الإجمالية للمحجوزات قدرت بـ 19,143 مليون د.ج.

أما المبلغ الإجمالي للتهرب الضريبي الناجم عن عدم الفوترة منذ بداية شهر رمضان إلى غاية يوم ال 29 منه.

فيقدر بـ 5,217 مليار د.ج منه مبلغ 3,424 مليار د.ج سجل بولاية أم البواقي وحدها.

وتم غلق 648 محلا تجاريا بالولايات بسبب عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك وعدم احترام شروط النظافة وعدم إشهار الأسعار والفوترة.

وسجلت فرق الرقابة التي بلغ عددها 154 فرقة خلال شهر رمضان 15201 تدخلا أسفر عن تحرير 3613 محضرا أحيل للعدالة.