حجز أكثر من 46 ألف أورو غير مصرح بها بمطار بجاية الدولي

تمكنت مصالح المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمطار الدولي “عبان رمضان” ببجاية. التابعة لإقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز مبلغ قدره 46.100 أورو غير مصرح به.

العملية جاءت في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وبعد إجراء تفتيش دقيق لأمتعة مسافر قادم من مطار أورلي بفرنسا.

وأكدت العملية حسب بيان لذات المصالح، يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الاقتصاد الوطني.

كما ذكرت المديرية العامة للجمارك المسافرين بضرورة الاطلاع على القواعد والتنظيمات التي تحكم سفر الأشخاص وحيازة العملة، وذلك عبر الروابط المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجمارك الجزائرية وكذلك الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك. مطوية التصريح بالعملة (الأجنبية والوطنية) والأشياء ذات القيمة عند الدخول و الخروج من الاقليم الوطني: