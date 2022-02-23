حجز أكثر من 47 ألف قرص “بريغابالين” في سطيف

تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، من إحباط عملية تهريب. كما أسفرت العملية من حجز 47.872 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” تركيز 300 ملغ.

في حين، ذكر بيان المديرية الجهوية للجمارك في سطيف، أن المهلوسات كانت مخبأة بإحكام في تجاويف وأجزاء مركبة نفعية.

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كما كشف مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة. أن مصالح الجمارك، تمكنت خلال سنة 2021. من حجز أكثر من 1.4 مليون قرص مهلوس.

و قال عادل حابسة في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن أعوان الجمارك قاموا خلال سنة 2021 بأكثر من 1200 عملية بالتنسيق مع مصالح الأمن. وذلك لوضع حد لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود.

وأشار في ذات السياق، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 1.4 مليون قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى حجز 500 ألف يورو وعدد معتبر من السيارات.

أما بخصوص التحصيلات الجبائية التي حققتها مصالح الجمارك خلال سنة 2021. كشف المسؤول أنها تجاوزت 1036 مليار دج مقابل 1000 مليار دج سنة 2020. وبشأن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك. أكد حابسة الشروع فعليا في وضع هذا النظام الذي سيجعل الإجراءات الجمركية أكثر شفافية وأكثر سرعة. و يوجد المشروع حاليا في مرحلته الثانية بعدما تم الإنتهاء من إنشاء بنك المعلومات.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه يجري في إطار هذه المرحلة إيصال النظام المعلوماتي إلى جميع المصالح الجمركية على المستوى الوطني. وذلك بمعية مؤسسة إتصالات الجزائر التي تقوم بالإشراف على عمليات الربط عن طريق الألياف البصرية والاقمار الصناعية.