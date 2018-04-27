حجز أكثر من 480 كلغ من اللحوم الحمراء في تيارت

حجزت عناصر شرطة فرقة التطهير بأمن تيارت أكثر من 480 كلغ من اللحوم الحمراء على مستوى حي بوعبد الله بوعبدلي ببلدية تيارت.

وحسب ذات الهيئة فقد كانت الكمية المحجوزة محملة على متن شاحنة غير مهيأة ولا يحوز صاحبها على شهادة بيطرية.

وعقب تفقد الحمولة والوثائق تبين أنها تحمل لحوم حمراء طازجة مقدرة بأكثر من313 كلغ وكذلك 168كلغ لحم بقر مجمد ومعلب.

حيث تبين أن المركبة غير مهيأة لذلك ولا يحوز صاحبها على شهادة طبية بيطرية الخاصة باللحوم .

وتم تحويل الكمية المحجوزة من اللحوم نحو دار الاشخاص المسنين بعاصمة الولاية.

بعدما تبين أنها صالحة للاستهلاك اثر معاينتها من طرف الطبيب البيطري وتم تحويل ملف المتورط إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تيارت.