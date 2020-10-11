حجز أكثر من 5 أطنان مخدرات وما يقارب مليوني قرص مهلوس خلال 8 أشهر

حجزت الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني 5 أطنان و536 كلغ، من القنب الهندي خلال 8 أشهر الأولى من 2020.

وحسب بيان ذات الهيئة، فقد حجزت 1 كلغ و272 غرام من الكوكايين، و454 غرام من الهيروين و 1.715009 قرصا مهلوسا.

وسمح العمل الدؤوب لفرق الشرطة المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات عبر التراب الوطني، بتوقيف 36535 شخصا مشتبها فيه.

كما تم تسجيل 30574 قضية في هذا الشأن، نتيجة تنسيقها العالي مع الجهات القضائية المختصة والشركاء الأمنيين.

وأكد العميد الأول للشرطة لعروم أعمر أن الشرطة تعمل بحزم على تشديد الخناق على مروجي المخدرات وكافة المواد الطبية المهلوسة.

وأفاد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الهدف هو ضمان وقاية وحماية صحة المواطنين، ومكافحة كل أشكال الجريمة.

ونوه المتحدث بالدور المحوري والكبير الذي يقوم به المواطن في التبليغ عن الجريمة، من خلال روابط المديرية العامة للأمن الوطني.