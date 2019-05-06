حجز أكثر من 5 قناطير “زبيب” فاسد به مواد مسرطنة بوهران

حجزت عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات، التابعة للدرك الوطني بوهران، كمية معتبرة من العنب المجفف الفاسد أو ما يعرف بالزبيب.

وفي إطار الحرص على سلامة المستهلك وضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حجزت مصالح الدرك بوهران خلال دوريات عادية لهم

كمية معتبرة قُدّرت بخمسة قناطير و60 كيلوغرام من “الزبيب”، كانت موجهة للتسويق خلال شهر رمضان،

وقامت مصالح الدرك بتوقيف سيارة نفعية تم الإشتباه فيها خلال دورية عادية، تحمل ترقيم ولاية سيدي بلعباس،

حيث وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من العنب المجفف الفاسد، إذ تبين بعد إجراء التحاليل البيولوجية

أنها غير صالحة للإستهلاك، تعود مدة انتهاء صلاحيتها لـ 2017، فضلا عن احتوائها على مواد مسرطنة للحفاظ على هيئتها.