حجز أكثر من 5 كلغ الكيف في تلمسان

تمكنت مصالح أمن تلمسان هذا الاسبوع، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تروج المخدرات وحجز أزيد من 5 كلغ كيف.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أنه بعد معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمدينة بصبرة بالولاية.

مفادها ان شخصين يقومان بترويج كمية من الكيف المعالج بأحد أحياء المدينة.

قامت قوات الشرطة بإعداد خطة محكمة مكنت من حجز 5 كلغ و600 غرام من الكيف المعالج مع توقيف أفراد الجماعة.

كما تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز 12274 من الالعاب النارية كانت بحوزة شخص على متن حافلة لنقل المسافرين.

تم توقيفها واخضاعها للمراقبة الامنية بنقطة التفتيش والمراقبة.

فيما حجزت شرطة ولاية الوادي 815 من أوراق التبغ، بعد توقيف شاحنة على متنها شخصان ليتم اخضاعها للمراقبة الادارية والامنية.