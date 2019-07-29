حجز أكثر من 500 قرص مهلوس من نوع “اكستازي” بمسكن مروج بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33سنة، عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض البيع.

القبض على المعني جاء اثر معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة والولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية ، مفادها أن المدعو ( ب ، خ) يحوز على كمية من الأقراص المهلوسة،

متخذا من مسكنه مكانا لتخزينها قصد إعادة بيعها و ترويجها في أوساط الشباب بمدينة تيارت

وبعد الترصد له تّم توقيفه على مستوى أحد أحياء مدينة تيارت ، وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت تم تفتيش مسكن المشتبه فيه.

أين تم ضبط وحجز كمية من الأقراص المهلوسة من نوع “إكستازي” قدر عددها الإجمالي بـ 525 قرص مهلوس ،

كما تم ضبط وحجز قطعة من المخدرات كيف معالج قدر وزنها بـ 2،3 غرام و مبلغ مالي قدره 294000 دج ، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت

أين أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق ،حيث صدر في حقه أمر إيداع عن جنحة حيازة المخدرات ،والأقراص المهلوسة لغرض البيع ، بطريقة غير مشروعة و حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي.