حجز أكثر من 52 طنا من الكيف في الجزائر خلال 2017

كشفت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات عن حجز أكثر من 52 طنا من الكيف بالجزائر سنة 2017.

أوضح تقرير ان 78.78 بالمائة من الكمية المحجوزة حجزت بمنطقة الغرب.

وانخفضت الكمية المحجوزة بنسبة 51.77 بالمائة مقارنة بسنة 2016 و ذلك نتيجة التعزيز الأمني على مستوى الحدود.

وأشار التقرير إلى أن 17.50 بالمائة من الكميات المحجوزة تم تسجيلها جنوب البلاد، و1.94 بالمائة بالشرق و1.69 بالمائة بالوسط.

وسجلت كميات الكوكايين المحجوزة بالجزائر تراجعا كبيرا، حيث انخفضت من 59.099.41 غرام في سنة 2016.

إلى 6.279.40 غرام في سنة 2017، اي بنسبة 37ر89 بالمائة.

كما ارتفعت كميات الهيروين المحجوزة من 1.403.82 غرام الى 2.120.96 غرام خلال نفس الفترة المرجعية بزيادة 51.08 بالمائة.

أشار التقرير إلى حجز 1.201.792 قرص من المؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها سنة 2017 أي بارتفاع نسبته 12.07 بالمئة.