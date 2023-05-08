حجز أكثر من 55 مليون سنتيم مزورة بمتليلي في غرداية

تمكنت مصالح أمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة متكونة من 4 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية بمدينة متليلي.

وخلال العملية تم حجز مبلغ مالي قيمته 556 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة من فئتي 2000 دج و1000 دج.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت عقب استغلال معلومات تفيد بنشاط شبكة من مزوري النقود بمنطقة متليلي .

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الأمن الحضري بمتليلي من توقيف 4 أفراد مشتبه فيهم تزوير العملة النقدية. وحجز مبلغ مالي بقيمة 556 ألف من الأوراق النقدية المزورة من فئتي 2000 دج و1000 دج والذي كان هؤلاء الأفراد بصدد طرحها للتداول في السوق.

ومكنت العملية من حجز تجهيزات معلوماتية ووحدات ذاكرة وطابعة وجهاز تصوير وهي الوسائل المستعملة في نشاطهم الإجرامي. إلى جانب هواتف نقالة ورزم من الأوراق المقطعة وأوراق نقدية تم حرقها بهدف إخفاء أدلة نشاطهم الإجرامي.

ووضع هؤلاء الموقوفون الأربعة تحت النظر وتحت تصرف التحقيق الذي شرع فيه بإشراف النيابة المختصة بغرض تحديد هوية باقي المتورطين والتداعيات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.