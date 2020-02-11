حجز أكثر من 57 قنطارا من اللحوم الفاسدة موجهة للإستهلاك

تمكنت عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة، من حجز 57.19 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء والأحشاء تنعدم لشروط الصحة والحفظ.

وقائع القضية تشير إلى تلقي المصلحة الأمنية، معلومات تشير إلى استغلال شخص صاحب محل قصابة وسط المدينة لمسكنه كمذبح غير شرعي و تخزين اللحوم.

وعلى اثر هذه المعلومات باشرت الشرطة تحرياتها وتم استصدار أمر قضائي بتفتيش المسكن أين عثر على دجاج مقطع، لحوم حمراء كبد دجاج، نقانق، لحم مجمد، أرجل غنم، لحم مفروم مجمد وغير مجمد.

و بعد عرض الكمية على الطبيب البيطري التابع للبلدية ومديرية الفلاحة اتضح أن اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري وعليه تم حجزها وانجاز ملف جزائي لصاحب المسكن في انتظار تقديمه للعدالة.