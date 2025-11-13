حجز أكثر من 6 آلاف قرص “بريغابالين” مخبأة داخل تجاويف سيارة بالمسيلة

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج. من إحباط محاولة تهريب 6.189 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، أجنبية المنشأ. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية.

وحسب بيان للجمارك، فإن العملية جاءت في إطار المهام الأمنية والحمائية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي (ن.ع/1). حيث أسفرت العملية عن حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب. مع توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وأشار البيان، أن هذه العملية تؤكد على فعالية التنسيق الميداني بين مختلف أجهزة الدولة في مكافحة التهريب وحماية الصحة والأمن العموميين

