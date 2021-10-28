حجز أكثر من 6 آلاف قرص مهلوس
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تمكنت عناصر أمن دائرة بونورة بأمن ولاية غرداية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مع توقيف شخصين.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم حجز 6585 قرص من المؤثرات العقلية بريغابالين 300 ملغ مع توقيف شخصين.
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