حجز أكثر من 6 آلاف وحدة خمر بعين الدفلى
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جندل بولاية عين الدفلى، من حجز 6300 وحدة خمر من مختلف الأنواع، إضافة إلى سبعة مبردات و دراجة نارية.
وفي بيان لأمن الولاية، فقد تم حجز مبلغ مالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها و كل من له علاقة بهذا النشاط الإجرامي.
كما تم حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط الإجرامي تم على اثر تفتيش مسكن المعني على مستوى مدينة جندل بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة.
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