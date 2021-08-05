حجز أكثر من 6 آلاف وحدة خمر بعين الدفلى

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة جندل بولاية عين الدفلى، من حجز 6300 وحدة خمر من مختلف الأنواع، إضافة إلى سبعة مبردات و دراجة نارية.

وفي بيان لأمن الولاية، فقد تم حجز مبلغ مالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها و كل من له علاقة بهذا النشاط الإجرامي.

كما تم حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط الإجرامي تم على اثر تفتيش مسكن المعني على مستوى مدينة جندل بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة.