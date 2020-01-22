حجز أكثر من 60 ألف جهاز إستقبال البث التلفزيوني و600 قطعة سلاح أبيض بميناء عنابة

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لأقسام الجمارك بميناء عنابة، من حجز 5 حاويات تحتوي على أزيد من 60 ألف جهاز استقبال.

وتم التصريح بالمحجوزات على أنها أجهزة استقبال مركبة “منتوج نهائي” غير أنه و بعد التفتيش الروتيني تبين أن المتعامل الإقتصادي حاول التهرب من الرسوم الجمركية.

وكشفت عملية التفتيش أن أجزاء الجهاز المستوردة من طرف المتعامل قابلة للتركيب دون الخضوع لعملية التصنيع أي منتوج نهائي.

وهو ما يخالف القوانين المنصوص عليها في عمليات الاستيراد، و قدرت قيمة المحجوزات بأزيد من 19 مليار سنتيم وترتب عنها غرامة مالية قدرت بـ 48 مليار سنتيم.

في حين تمكنت ذات المصالح في عملية ثانية من حجز بضاعة محظورة تمثلت في 600 قطعة سلاح أبيض من نوع “Lampe matraque” والتي قدرت غرامتها المالية ب 80 مليون سنتيم.