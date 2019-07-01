حجز أكثر من 60 ألف كيس من الشمة المقلدة وتوقيف 3 أشخاص بعنابة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

تتراوح أعمارهم مابين 31 و41 سنة، أين تم حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة، تقدر بـــ 60200 كيس.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام العدالة أمس عن قضية عرض ووضع للبيع بضاعة غير قابلة للاستهلاك.

مزاولة نشاط تجاري بدون رخصة.

في ذات السياق تم تقديم أحد المشتبه فيهم، يبلغ من العمر 35 سنة ، في قضية أخرى منفصلة، تتعلق بالإدلاء بإقرارات كاذبة.

من شأنها قيد حكم قضائي في صحيفة السوابق القضائية للغير ، أين صدر في حقه أمر إيداع الحبس.