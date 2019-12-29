حجز أكثر من 60 كلغ من اللحوم الموجهة للإستهلاك البشري بسيدي بلعباس 

في إطار المحافظة على الصحة العامة، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 60 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك البشري.

هذه الكمية كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها دون توفرها على شروط الحفظ والنظافة.

حيثيات القضية تعود إلى قيام قوات الشرطة بعمليات مراقبة للقصابات المتواجدة بمدينة سيدي بلعباس.

أين تم ضبط بأحد هذه المحلات التجارية هيكل خروف غير صالح للإستهلاك البشري في حالة تعفن مع إنبعاث رائحة كريهة منه.

كما تم حجز كميات متفاوتة من لحم الدجاج المفروم، شحوم أحشاء حمراء والتي تم إتلافها بحضور الطبيب البيطري التابع للمكتب

البلدي للصحة.

في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في هذه القضية، هذا كما تم ضبط وحجز 28 كلغ من اللحوم الحمراء غير مختومة لكنها صالحة للإستهلاك البشري، حيث تم تحويلها إلى دار الأشخاص المسنين.