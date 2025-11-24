حجز أكثر من 7 آلاف أورو بمطار عنابة

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين مطار رابح بيطاط عنابة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بعنابة، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك عنابة، من حجز 7500 أورو.

العملية جاءت في إطار المهام الموكلة لمصالح الجمارك في مراقبة حركة المسافرين عبر المنافذ الجوية. ووبعد استغلال نظام المعلومات للجمارك، من القيام بعملية حجز لمبلغ من العملة الأجنبية غير مصرح به يقدر ب 7.500 أورو . كانت بحوزة مسافر حاول مغادرة التراب الوطني نحو مدينة إسطنبول.

العملية تم تحقيقها في إطار تطبيق التشريع الخاص بقمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

