حجز أكثر من 7 كلغ “كوكايين” في مغنية بتلمسان!

العملية أسفرت عن توقيف 6 “بارونات” وحجز مركبتين

تمكنت، في الساعات الأخيرة، فرقة تابعة لمصالح الدرك الوطني بمغنية الحدودية أقصى غرب ولاية تلمسان، من إجهاض صفقة لتهريب وترويج كمية جد معتبرة من المخدرات الصلبة.

وجاءت هذه العملية بفضل تكثيف العمل الاستعلاماتي الذي عجّل بسد الطريق ءمام إخراج البضاعة من الشريط الحدودي إلى الداخل، وتم في هذه العملية اعتراض طريق مركبة من نوع “كليو كومبيس” مسبوقة بدراجة نارية تم تسخيرها لتأمين الطريق، لتكون نتيجة تفتيش السيارة المشار إليها صادمة، وهذا بالعثور على أكياس بها مادة بيضاء اللون، كشفت التحاليل المخبرية لاحقا أنها عبارة عن “كوكايين” خام، حيث قدر وزن الحمولة المضبوطة بنحو5 7‪. كلغ بقيمة مالية مقدرة بـ 9 ملايير سنتيم، وقد تبع ذلك توقيف 6 “بارونات” جاري التحقيق معهم للوصول إلى باقي أفراد الشبكة الإجرامية التي كانت في نفس العملية تهم بنقل كمية معتبرة من مادة “الكيف المعالج” يقارب وزنها نصف قنطار، إلى حين تقديم عناصر هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المختصة.