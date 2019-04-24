حجز أكثر من 7 كيلو “زطلة” بسيدي بلعباس

تمكنت عناصر أمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف 6 مروجين للكيف المعالج مع حجز 7.5 كلغ من القنب الهندي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم أيضا حجز 1824 مؤثر عقلي، وذلك خلال عمليتين نوعيتين.

العملية الأولى، استنادا لذات المصدر، تمت بعد تلقي فرقة الشرطة معلومات تفيد بوجود مجموعة أشخاص يقومون بترويج المخدرات بسيدي بلعباس.

وعلى إثرها تم توقيف 5 متورطين تتراوح أعمارهم بين 28 و55 سنة، مع حجز مبالغ مالية فاقت 220 ألف دينار

من عائدات ترويج هذه السموم، وفقا لنفس المصدر.

أما العملية الثانية، تمت بناء على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج هذه الأقراص المهلوسة بحي “القرابة” الشعبي.

حيث تم توقيفه وحجز1824 مؤثر عقلي إلى جانب 400 ألف دينار من عائدات الترويج. يصيف البيان.