حجز أكثر من 7 ملايين علبة تبغ ومليارين ونصف سنتيم في بومرداس

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، في قضية تمسّ بالاقتصاد الوطني، من إحباط نشاط شبكـة إجرامية متكونة من 12 شخصا ينشطون في مجال التهريب والنشاط التجاري غير المشروع، حيث ضبط لديهم ما يزيد عن 7 ملايين علبة تبغ ومبلغ مالي قارب 2.5 مليار سنتيم.

المشتبه فيهم وبعد توقيفهم تم توجيه لهم مجموعة من التهم، على رأسها تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة المضاربة غير المشروعة، تقليد علامة تجارية والغش في منتوج موجه للاستهلاك البشري، جنحة التهرب الضريبي والقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، مع التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وهذا بعد التحريات التي أثبتت أن أفراد الشبكة المكونة من 12 عنصرا كانوا يقومون بتهريب مواد التبغ المغشوشة المخزنة على مستوى مستودعات أعدت لذلك الغرض، تم الكشف عن ملابسات هذه الجريمة بناءً على معلومات مؤكدة وردت إلى المصلحة، وعليه وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم فتح تحقيق في القضية، أين تم حجز الكميات تفوق 7 ملايين علبة تبغ من مختلف العلامات، وأزيد من 947 ألف وحدة مــن مادة “الشمة” لعلامات مختلفــة، وكذا 125075 وحدة من فحم “الشيشة”، وقد تم إتلاف 659.980 وحدة من مادة “الشمة” كونها غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط مبلغ مالي معتبر يقدر بـمليارين و438 مليون سنتيم من عائدات الاتجار المشبوه في هذه المادة، إلى جانب 7 آلات لعدّ الأوراق النقدية وأختام تجارية خاصة تستعمل في تزوير الفواتير، فواتير غير مطابقة مع سجلات تجارية ونسخ منها.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق اللازمة، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا قبل إحالتهم على المحاكمة.

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