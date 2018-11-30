حجز أكثر من 700 قرص مهلوس وحوالي 2 كلغ كيف بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بوهران، من الإيقاع بمروج مخدرات ومؤثرات العقلية في العشرينيات من العمر.

استغلالا لمعلومات تفيد بنشاطه في مجال بيع السموم حيث وبعد استكمال الإجراءات القضائية بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزله تم ضبط 706 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل.

بالإضافة إلى 11 صفيحة بوزن أكثر من كلغ كيف معالج، مبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج قدر بـ12000 دينار جزائري إلى جانب أسلحة محظورة متمثلة بندقية صيد بحرية معبأ بسهم، سلاح أبيض من الحجم الكبير من نوع بوشية ومفرقع ناري حيث تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.

في ذات السياق تمكنت ذات المصالح في عملية ثانية من الإطاحة بمروج مخدرات يبلغ من العمر 35 سنة تم العثور بمسكنه 32 عمودا مهيئة للترويج بوزن 68 غرام كيف معالج، 2 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير (بوشية) وصغير يستعمل في تقطيع المخدرات بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع حيث تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.