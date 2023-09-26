حجز أكثر من 7800 وحدة مفرقعات والعاب نارية بوهران

تمكنت عناصر من امن ولاية وهران، في عمليات تطهير متفرقة، شملت عدة قطاعات من حجز 7802 وحدة مفرقعات والعاب نارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العمليات التطهيرية تمت بناء على مخطط عملياتي وقائي استباقي، لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر كبيرا على سلامة وصحة المواطن.

والتي تستفحل بشكل كبير خلال مناسبة المولد النبوي الشريف المناسبة الدينية بتسويقها بالمحلات والأسواق حيث تم حجز الكمية مع تحويل 5 أشخاص متورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.