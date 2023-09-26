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أخبار الجزائر

حجز أكثر من 7800 وحدة مفرقعات والعاب نارية بوهران

بقلم كريمة سواڨ
حجز أكثر من 7800 وحدة مفرقعات والعاب نارية بوهران
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تمكنت عناصر من امن ولاية وهران، في عمليات تطهير متفرقة، شملت عدة قطاعات من حجز 7802 وحدة مفرقعات والعاب نارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العمليات التطهيرية تمت بناء على مخطط عملياتي وقائي استباقي، لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر كبيرا على سلامة وصحة المواطن.

والتي تستفحل بشكل كبير خلال مناسبة المولد النبوي الشريف المناسبة الدينية بتسويقها بالمحلات والأسواق حيث تم حجز الكمية مع تحويل 5 أشخاص متورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZP9xx
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