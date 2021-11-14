حجز أكثر من 8 آلاف أورو مزوّرة في قسنطينة

أمن الخروب أوقف أفراد شبكة وطنية لترويج العملة المقلّدة منهم امرأة

وضعت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب في قسنطينة، حدا لنشاط عصابة مكونة من 4 أشخاص، من بينهم امرأة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 45 و 53 سنة، تورطوا في تزوير وترويج مبالغ معتبرة من العملة الأجنبية والوطنية قدرت بقرابة 8000 “أورو” من فئة 100 “أورو” وحوالي 2 ملايين سنتيم من فئة 2000 دج.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن هذه القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة معلومات عن وجود أشخاص يقومون بتداول أوراق نقدية مزورة من العملتين الوطنية والأجنبية.

وبعد تكثيف الأبحاث، تم رصد شخصين وتوقيفهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية.

كما كشفت التحريات عن وجود شخصين من ولاية وسط البلاد من أفراد الشبكة، ليتم تمديد الاختصاص وتوقيفهما تباعا.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المحلية بمحكمة الخروب الابتدائية عن تهم تكوين شبكة إجرامية وطنية، طرح وتداول أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني من العملتين الوطنية والأجنبية داخل الإقليم الوطني واستعمال وسائل اتصال هاتفية، مركبة لتسهيل عملية التوزيع والنقل، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس.