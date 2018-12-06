 حجز أكثر من 8 أطنان من القمح اللين في مستودع سري بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات بوهران، من حجز أكثر من 8 أطنان من القمح اللين كانت موجهة للإستهلاك الحيواني.

وقد تّم حجز الكمية إثر ورود معلومات تفيد بتخزين مادة القمح اللين من نوع فرينة بطريقة غير قانونية داخل مستودع.

وبمداهمة المستودع السري بدوار الشماليل، تّم ضبط نحو 8380 كلغ من مادة القمح اللين (فرينة).

كانت صاحبها يخطط لإعادة بيعها على حالتها الأصلية للاستهلاك الحيواني.

حيث تّم توقيف المتهم وإقتياده إلى مقر الدرك الوطني لإستكمال التحقيقات معه حول مصدر كمية القمح اللين المخزنة بمستودعه

قبل تقديمه أمام العدالة للبث في قضيته.