حجز أكثر من 8 قناطر كلغ من اللحوم الحمراء فاسدة بالبليدة

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة من حجز 836 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك

وأوضح بيان لذات السلك النظامي،اليوم الإثنين،أن مصالحه حجزت 480 كلغ من اللحم البقري و356 كلغ من لحم الخروف مع الأحشاء

والتي تبين بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري، أنها غير صالحة للإستهلاك ليتم إتلافها بمركز الردم التقني ببوقرة.

وأضافت ذات المصادر أن أفراد السرية الإقليمية، لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة قامت بتوقيف شاحنة مثلجة

والتي كانت محملة بهذه الكمية من اللحوم، ليتبين بعد مراقبة وثائق صاحبها البالغ من العمر 19 سنة أنه يقوم بنقل هذه البضاعة

دون مراعاة سلامة المواد الغذائية،بالإضافة إلى عدم إمتلاكه لكل من شهادة الإعتماد الصحي لهذه الشاحنة وعدم إمتلاك بطاقة تسجيل النقل العمومي للبضائع.