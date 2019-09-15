حجز أكثر من 8 قناطير “زطلة” بتلمسان خلال موسم الإصطياف

حجزت عناصر الشرطة بتلمسان، 844 كلغ و177 غرام من الكيف المعالج، و1119 قرص مهلوس، خلال موسم الإصطياف للعام الجاري.

وحسب ما نقلته “واج”، عن بيان لخلية الإتصال لأمن تلمسان، عالجت الشرطة القضائية خلال موسم الإصطياف، 64 قضية خاصة بالمتاجرة وتهريب المخدرات.

وأضاف ذات المصدر، أنه في الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وأوت الماضيين، تورط في القضايا السابقة، 91 شخصا.

وفي سياق آخر، عالجت ذات المصلحة، وخلال ذات الفترة، 315 قضية متعلقة بالجنايات والجنح، ضد الأفراد والأموال والممتلكات الخاصة والعمومية.

وتورط في القضايا السالفة الذكر، 424 شخص، حسب ذات البيان.

بالإضافة إلى تسجيل 11 قضية أخرى، متعلقة بالجريمة الإلكترونية، تورط فيها 11 شخصا، يضيف البيان.

وجاء في البيان، أن مصالح أمن تلمسان، اعتمدت في معالجتها لهذه القضايا، آخر التقنيات المتوصل إليها، في مجال البحث والتحري الجنائي.