حجز أكثر من 8 كلغ “كيف معالج” في عين تيموشنت

تمكن أفراد أمن ولاية عين تيموشنت، اليوم السبت، من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 8 كلغ و 700 غرام من نوع “الكيف المعالج”.

وقامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية المختصة في مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية عين تيموشنت، بعملية نوعية مكّنت من الإيقاع بأربعة أشخاص.

وقد تم الإيقاع بالمتهمين بعد كمين محكم إثر ورود معلومات حول نشاط مشبوه في مجال ترويج المخدرات، أين تمّ حجز 8 كلغ و700 غرام “كيف معالج”.

كما تم خلال عملية تفكيك هذه الشبكة حجز مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات، بالإضافة إلى 6 هواتف نقّالة.