حجز أكثر من 800 سلاح أبيض مستورد من إيطاليا في العلمة

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالعلمة من توقيف 3 أشخاص متورطين في حيازة بضاعة محظورة الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة من الصنف السادس من دون رخصة، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و30 سنة.

العملية تدخل في إطار الأنشطة التي تشنها وحدات الدرك الوطني بسطيف للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وتمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى أفراد فرقة الأبحاث، مفادها أن المسمى «ش.ع» يقوم بالاتجار بمختلف المفرقعات والأسلحة البيضاء.

ومن خلال البحث والتحري، تم ترصد المشتبه فيه بمركبته، ليتم توقيفه وتفتيشها والعثور على 395 سكين من مختلف الأنواع والأشكال من صنع إيطالي و420 ساطور من مختلف الأنواع والأشكال و120 خنجر 3 نجوم كانت مخبأة بإحكام داخل علبة.

وبعد التحقيق مع الشخص الموقوف تم تحديد المحلين التجاريين اللذين قام الشخص الموقوف بشراء البضاعة المحجوزة منهما.

ويتعلق الأمر بالمسمى «س.ر» والمسمى «ب.ع»، حيث تم التحقيق معهم وتقديهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.