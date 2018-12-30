تمكنت كل من الفرقة المتعددة المهام لجمارك سيدي بلعباس، والفرقة المتنقلة لجمارك تلمسان، من حجز 891 قارورة من مختلف الأحجام والأنواع.

وحسبما أفاده بيان الجمارك، اليوم الأحد، بأن البضاعة كانت منقولة على متن سيارتين من نوع “كليو3” و “بيجو301”.

العمليتان تمتا على إثر دورية وحاجز أقيما على الطريق السيار شرق غرب وهران سيدي بلعباس، والطريق الوطني رقم 07 ولاية تلمسان.

أسفر عن حجز 711 و180 قارورة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام.

كما تم توقيف مخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.