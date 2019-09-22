حجز أكثر من 9 آلاف قارورة مشروبات كحولية خلال 48 ساعة بالمسيلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرت بـ9129 قارورة، خلال عمليتين متفرقتين في ظرف 48 ساعة.

العملية الاولى تمت بعد توقيف شاحنة من نوع “جاك”، على متنها شخص يبلغ من العمر 28 سنة.

وتم العثور بعد تفتيش الشاحنة على 5048 قارورة خمر ، مموهة بصناديق بلاستيكية مخصصة لنقل الخضر والفواكه.

ولم يكن الموقوف، يحوز على وثائق ورخصة لنقل وحيازة المشروبات الكحولية.

حيث تم توقيف المعني، من أجل تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

وفي عملية ثانية، تمكنت ذات المصالح بعد معلومات وردت إلى قائد المجموعة، بشأن عبور شاحنة محملة بمشروبات كحولية، من توقيف شخصين على متن شاحنة.

وتم توقيف المشتبه فيهما، على مفترق الطرق الوطنية 60 و61، بالمنطقة المسماة “عين الجراد”.

وحجزت ذات المصالح، خلال العملية الثانية، 4081 قارورة مشروبات كحولية مستوردة، لغرض ترويجها دون رخصة.

أين تم توقيف الشخصين، واقتيادهما للتحقيق معهما.

وفي معلومات أخرى وردت لـمصادر “النهار اونلاين”، فإن مصالح الدرك الوطني تمكنت بحر الأسبوع المنقضي من حجز 603 قرص مهلوس، ببلدية الشلال.

وأوقفت ذات العناصر، على إثر هذه العملية، شخصين، سيتم تقديم المشتيه فيهما، لدى محكمة بوسعادة.