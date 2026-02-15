حجز أكثر من 900 كلغ لحوم بيضاء فاسدة بالبليدة

تتواصل الخرجات الميدانية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية البليدة في شأن التحسيس و التوعية الخاصة بالتجار من أجل الحفاظ على حماية المستهلك و الحفاظ على الصحة العامة من جهة ومراقبة التجاوزات المرتكبة من قبل البعض من جهة أخرى.

فمن خلال استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بني مراد بأمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة نهاية هذا الاسبوع، تفيد عن وجود مذبحة غير قانونية بأحد المساكن الخاصة وسط مدينة بني مراد، باشرت ذات المصالح الاجراءات القانونية، مع اخطار مديرية التجارة بالدائرة الادارية لاولاد يعيش، تم تنظيم الخرجة التنسيقية، أين جرى معاينة عدة مخالفات سواء تلك المتعلقة بانعدام شروط النظافة، شروط الحفظ، أو عدم صلاحية اللحوم و الزوائد.

أسفرت هاته العملية عن حجز كمية تقدر بـ 976 كلغ من اللحوم البيضاء منها 12 طير من ديك رومي حي. و 179,4 كلغ من لحم الديك الرومي المذبوح، 520 كلغ من لحم الدجاج والزوائد غير الصالحة للاستهلاك. وذلك بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري لبلدية بني مراد التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك.

بمعية مصالح بلدية البليدة تم جمع ونقل جميع المحجوزات للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بن خليل. بواد العلايق وفق الإجراءات المعمول بها.

وتم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة مع توجيه استدعاء لصاحب المذبحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

