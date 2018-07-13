حجز أكثر من 9800 قارورة خمر على متن شاحنة بحمادية في تيارت

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادية بتيارت وأثناء القيام بدورية عبر حي 50 سكن بذات البلدية، من توقيف سائق شاحنة،

التي كانت تسلك مسلك ترابي بعيدا عن أنظار المارة، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على متنها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام،

قدرت بـ9874 قارورة خمر بإجمالي قيمة مالية للمواد المحجوزة قدر1637740 دج،

كما تبين أن هذه الشاحنة بدون وثائق إدارية التي تسمح لها بنقل هذه المشروبات الكحولية،

التي كانت موجهة إلى محل لبيع المشروبات الكحولية بالسوقر ملكلصاحب الشاحنة والبضاعة،

الذي وجهت له تهمة اليازة ونقل للمشروبات الكحولية قصد البيع بصفة غير قانونية،

فيما تم حجز المشروبات الكحولية وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بمهدية مع وضع الشاحنة بالمحشر العمومي لبلدية الحمادية.

للإشارة أن مصالح الدرك الوطني كانت قد حجزت قبل أيام أكثر من 6 آلاف وحدة للمشروبات الكحولية بقصر الشلالة بتيارت تخص تاجر ملابس.