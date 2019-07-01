حجز أكثر من 99 كلغ من مادة البارود الأسود وتوقيف 4 أشخاص بأم البواقي 

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأم البواقي، خلال اليومين الأخيرين، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، كانوا على متن مركبة نفعية من نوع رونو مستار محملة بـ 5 اكياس بلاستيكية تحتوي على مادة البارود .

تتراوح أعمارهم بين 29 و32 كانوا على متن مركبة نفعية من نوع رونو مستار محملة بـ 5 اكياس بلاستيكية تحتوي على مادة البارود الأسود بوزن إجمالي قدره 99 كلغ و 640 غرام.

التحقيقات مع الموقوفين افضت كذلك الى التوصل الى هوية شريك رابع وتوقيفه بعد تمديد الاختصاص الى مدينة الشمرة بولاية باتنة اين عثر بمسكنه على معدات تستعمل لتعبئة خراطيش بنادق الصيد .

المشتبه فيهم تم إحالتهم للقضاء بتهمة النقل والتخزين والحيازة لغرض البيع ووضع للبيع مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات بطريقة غير شرعية ودون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في إطار جماعة إجرامية منظمة.