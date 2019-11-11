حجز أكثر 2500 وحدة من المفرقعات النارية في تيارت

تمكّن عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية تيارت، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات النارية كان أصحابها بصدد بيعها بطريقة غير قانونية.

وتمت عملية حجز المفرقعات، إثر دورية لعناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تيارت عبر مختلف شوارع المدينة.

ولفت انتباه الشرطة 3 أشخاص يقومون بعرض وبيع المفرقعات بالطريق العام، أين تم حجز كمية المفرقعات والتي قدر عددها الإجمالي بـ(2596) وحدة من مختلف الأنواع.

وينتظر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهم.