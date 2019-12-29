حجز أكثر 3405 من السجائر والشمة والمعسل الفاخر في ملاكو بتبارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية ملاكو من حجز كمية معتبرة من السجائر والشمة كانت موجهة للتسويق بطريقة غير قانونية.

و علم من مصدر من الدرك الوطني أن العملية تمت أثناء توقيف سيارة سياحية اثر حاجز أمني لذات المصالح في الطريق الولائي في جزئه الرابط بين بلديتي ملاكو وواد ليلي.

و بعد تفتيش السيارة، عثر بداخلها على 3355 علبة من مختلف السجائر و 40 وحدة من مادة الشمة، بالإضافة إلى 10 علب من المعسل الفاخر الخاص بالشيشة.

وتم نقل المحجوزات إلى مصلحة أملاك الدولة وإحالة ملف أصحاب السلعة إلى المحكمة.