حجز أكثر 3405 من السجائر والشمة والمعسل الفاخر في ملاكو بتبارت

أخبار الجزائر
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حجز أكثر 3405 من السجائر والشمة والمعسل الفاخر في ملاكو بتبارت
بقلم مالك.ج

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية ملاكو من حجز كمية معتبرة من السجائر والشمة كانت موجهة للتسويق بطريقة غير قانونية.

و علم من مصدر من الدرك الوطني أن العملية تمت أثناء توقيف سيارة سياحية اثر حاجز أمني لذات المصالح في الطريق الولائي في جزئه الرابط بين بلديتي ملاكو وواد ليلي.

و بعد تفتيش السيارة، عثر بداخلها على 3355 علبة من مختلف السجائر و 40 وحدة من مادة الشمة، بالإضافة إلى 10 علب من المعسل الفاخر الخاص بالشيشة.

وتم نقل المحجوزات إلى مصلحة أملاك الدولة وإحالة ملف أصحاب السلعة إلى المحكمة.


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