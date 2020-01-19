حجز ألبسة عسكرية تم استيرادها لأغراض مشبوهة في عنابة

نجحت، نهاية الأسبوع المنصرم، مصالح المفتشية الرئيسية للجمارك بميناء عنابة، في إحباط محاولة إدخال ألبسة عسكرية محظورة إلى الجزائر بطريقة مشبوهة.

حيث أوضحت مصادر مقربة لـ«النهار»، أن هذه الألبسة الحربية الممنوعة من الاستيراد تم اقتناؤها من إحدى الدول الآسيوية، على متن باخرة تجارية نحو ميناء عنابة، في خطوة خطيرة قد تتعلق بوجهة هذه الألبسة الحربية الممنوعة دوليا من التداول في الأسواق، في انتظار التحقيقات الأمنية في الموضوع.

في حين جاء في بيان للمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، تحوز «النهار» على نسخة منه، أنه في إطار النشاطات الدورية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الغش والتهريب عبر الحدود والمكاتب الجمركية.

تمكنت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بعنابة من حجز ألبسة عسكرية محظورة حظرا مطلقا، تتمثل في 519 سترة و1012 سروال، تقدر قيمتها بحوالي 200.280,49 دينار جزائري.

في حين تم استدعاء صاحب هذه البضاعة للتحقيق معه والسماع لأقواله حول الوقائع المنسوبة إليه.

من جهة أخرى، تمكنت أيضا مصالح الجمارك العاملة على مستوى المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة، من معاينة مخالفة جمركية متمثلة في تحويل العملة الصعبة، وذلك عن طريق تضخيم القيمة في الفواتير وإحباط عملية تحويل العملة.

وقدرت قيمة الغرامة بحوالي 159.487.683,07 دج، كما تمت معاينة مخالفة أخرى بنفس الفترة تتمثل في تحويل العملة الصعبة، وذلك عن طريق تضخيم القيمة في الفواتير وتم كذلك إحباط عملية تحويل العملة قدرت بحوالي 56.374.287,25 دينار جزائري.