حجز ألف كلغ من النفايات النحاسية و 372 قارورة خمر بالغزوات

تمكنت مصالح الجمارك بالغزوات من حجز ألف كيلوغرام من النفايات النحاسية، و 372 قارورة من المشروبات الكحولية في عمليتين متفرقتين.

حيث وجدت النفايات النحاسية على متن صناديق بلاستيكية داخل الصندوق الخلفي لسيارة نفعية من نوع فولسفاكن.

أما المشروبات الكحولية فكانت منقولة على متن سيارة من نوع هيونداي أكسنت.

و تمت عمليتي التوقيف بعد تحريات ميدانية، ودوريات أقيمت لمراقبة الطريق المؤدي إلى العين الكبيرة دائرة فلاوسن و الطريق الوطني رقم22.

أين تم توقيف المخالفان و إحالتهما على الجهات القضائية.

و بلغت قيمة البضاعة المحجوزة و وسائل النقل بـ 1.437.600 دينار جزائري.

و قدرت الغرامة الجمركية بـ 14.976.000 دينار جزائري