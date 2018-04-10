حجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 3 ملايير بحوزة «نجل وزير كاميروني»!

أمن المنصورة بتلمسان يحبط مخططا لإغراق السوق بالعملة المقلدة
تمكنت، أمس، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة منصورة في تلمسان من إجهاض مخطط يهدف إلى إغراق أسواق تلمسان بمبلغ مالي كبير مزور بالعملة الوطنية قدر بـ3 ملايير سنتيم.
وجاءت عملية الإحباط عقب استغلال معلومات أولية مدعومة بشكوى قدمها تاجر، يفيد من خلالها بأن أحد الأفارقة عرض عليه مقايضة مبلغ مالي زهيد بشحنة معتبرة من الأموال، مدعيا قدرته على مضاعفتها في ظرف قياسي، محاولا إغراءه لسلبه المبلغ المالي المتفق عليه، مقابل قصاصات ورقية سوداء يزعم أنها تتحول لاحقا إلى أموال كثيرة ومضاعفة، ليقوم التاجر بتحديد موعد معه لمنح المبلغ، كما توجه إلى مقر الشرطة بمنصورة لتقديم شكوى بخصوص المحتال، أين تم اللقاء بينهما، ليداهم المحققون المكان ونجحوا في القبض على الرعية الإفريقي الذي تبين أنه يحمل الجنسية الكاميرونية.
وكان الأخير يتخد مخبأ سريا مأوى له، جعله ورشة لتقليد العملة وتزويرها، أين أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط قصاصات ورقية على مقاس ورقة نقدية من فئة 2000 دج بقيمة اجمالية مقدرة بــ3 ملايير سنتيم، ناهيك عن حجز سوائل ومواد كيماوية تستعمل في هذا النشاط، إلى جانب وثائق مزورة كان المحتال يستعملها ويدعي أنه ابن مسؤول كبير في الكاميرون، مقدما نفسه لضحاياه على أنه ابن وزير سابق، وهو بحاجة إلى استثمار في أموال يمتلكها في بلده وفق ضمانات تتطلب ضخ أموال بالعملة الوطنية مقابل التحصل عليها، كحيلة للإيقاع بضحاياه خاصة التجار.
وقد تم، لاحقا، تحويل المتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت عن تهمة النصب والاحتيال والإعداد لتزوير العملة الوطنية وانتحال صفة.
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