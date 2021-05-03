حجز أوراق نقدية مزورة في معسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية بولاية معسكر، من حجز مبلغ من النقود المزورة.

وتمت العملية يوم أمس، أين تلقى مركز العمليات بمقر المجموعة الدركية، مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055.

وأفاد المتصل، إنه تعرض للنصب والاحتيال بالسوق الأسبوعي ببلدية بوهني، عن طريق عملية بيع وشراء رؤوس مواشي مقابل أوراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول.

كما صرح بأنه قام بتتبعه بواسطة سيارته ويتواجد حاليا بإقليم بلدية المحمدية.

ليتم على الفور، إخطار أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية.

وقام أفراد الفرقة، بوضع نقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين بلديتي بوهني والمحمدية.

ليتم توقيف الشاحنة من نوع دلتا التي كان على متنها شخصين.

أين تم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 718500.00 دج.

وبعد معاينة هذا المبلغ تم العثور على أوراق نقدية مزورة أخرى قيمتها 40.000.00 دج.

بالإضافة إلى مبلغ 46000.00 دج الذي كان بحوزة الضحية.

وقد تم حجز اجمالي المبلغ المزور المقدر بـ86000.00 دج، ما يعادل 43 ورقة نقدية من فئة ألفين دينار جزائري “أوراق قديمة”.

وقد تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة من فئة 2000 دج “القديمة” المقدر عددها بـ43 ورقة على مدير بنك القرض الشعبي الجزائري بالمحمدية، أين اتضح بأنها مزورة.

وأعطى وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، تعليماته بحجز المبلغ المالي المزور وفتح تحقيق في القضية.