حجز اكثر من 6 قناطير جبن بوحدة انتاج تفتقر لشروط النظافة بوهران

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين بالتنسيق مع فرقة حماية البيئة وكذا أعوان مفتشي التجارة بالسانيا بوهران من احباط عملية تسويق اكثر من 6 قناطير جبن مخزنة في ظروف غير صحية.

العملية التي تدخل في اطار حماية المستهلك وقمع الغش تمت استغلالا لمعلومات تلقتها الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمسرغين.

اين تم مداهمة وحدة لإنتاج الجبن على مستوى اقليم بلدية مسرغين مركز بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة واستصدار اذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية.

تم ضبط 624 كلغ من الجبن تبين انها تفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية مع عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي.