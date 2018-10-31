حجز التذاكر والدفع إلكترونيا وتأشيرة إلكترونية جديد حج 2019

كشف يوسف عزوزة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن هناك اجراءات جديدة في موسم الحج لسنة 2019.

وأوضح عزوزة،خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأربعاء،رقمنة عملية الحج في كل المراحل هو هدف الديوان ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأضاف، ضيف الحصة،أن هناك اجتماع مع المعنيين الخطوط الجوية الجزائرية وبريد الجزائر لمناقشة ودراسة ملف امكانية الدفع وحجز التذاكر إلكترونيا.

وقال عزوزة،أن وزارة الداخلية اقترحت الشباك الموحد،الذي يحتوي على عدة أجزاء منها المعالجة الإدارية للملفات والدفع الإلكتروني على مستوى البلدية.

كما تم مناقشة العمل على تنقل وفد التّحضير الى البقاع المقدسة في وقت مبكر.

وعن التأشيرة الإلكترونية، أشار عزوزة،إلى أن ما بادرت به السلطات السعودية من تبصيم الحجاج، مؤشر لأخذ التأشيرة إلكترونيا هذه السنة.