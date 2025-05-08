حجز بضائع ذات طابع تجاري قادمة من مارسيليا بميناء وهران

تمكنت مصالح الجمارك بميناء وهران وفي إطار نشاطها الرقابي الروتيني، من حجز عدة بضائع ذات طابع تجاري محملة على متن سيارة سياحية.

العملية جاءت أثناء معالجة الرحلة البحرية القادمة من مدينة مرسيليا. حيث تتمثل هذه المحجوزات في 1680 علبة 400 غ أكل قطط، 105 علبة قهوة بعبوة 1كلغ. بالإضافة كذلك إلى 80 علبة بلاستيك فارغة، 64 كارطون من البراغي les vis.

وتكرس هذه العملية تجند أعوان الجمارك ليلا و نهارا من أجل القيام بمهامهم.

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