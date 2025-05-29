حجز بضائع وسلع مخبأة داخل سيارات بميناء وهران

تمكّن أعوان الجمارك المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء وهران، من ضبط بضائع ذات طابع تجاري مخبأة داخل ثلاث سيارات.

العملية جاءت في إطار المعالجة العادية لرحلة بحرية قادمة من فالنسيا “إسبانيا”. أين تم حجز خلاطات كهربائية، كريمات تجميل، شواحن، معطرات، بطاريات، عطور، سكاكين، مكملات غذائية، أجهزة ألعاب وغيرها.

وتعكس هذه العملية اليقظة المستمرة لمصالح الجمارك في التصدي لمحاولات التهريب، في إطار مهامها لحماية الاقتصاد الوطني.