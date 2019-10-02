حجز بندقية رشاشة “FM”و3 قذائف صاروخية و22 كغ كيف بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الثلاثاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، يحتوي المخبأ على بندقية رشاشة من نوع “FM” مع شريطي ذخيرة.

بالإضافة إلى رشاش “PKT”، وبندقية من نوع “G3” مع مخزن ذخيرة.

وكذا 3 قذائف للقاذف الصاروخي SPG-9، وحشوتين دافعتين للقاذف الصاروخي “RPG-7”.

كما عثرت ذات المصالح بالمخبأ، على كمية من الذخيرة تقدر بـ415 طلقة، و22,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، تم توقيف 29 شخص وحجز مركبة رباعية الدفع و35 مولد كهربائي، و12 مطرقة ضغط، بكل من جانت، وتمنراست وبرج باجي مختار.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، تاجر مخدرات بحوزته 47,8 كيلوغرام من الكيف المعالج، بباتنة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ23 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، عنابة والقالة.

في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بجانت وتلمسان، حسب ذات البيان.