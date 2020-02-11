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حجز بندقية صيد وكمية هائلة من البارود الأسود والذخيرة مع توقيف 4 أشخاص بمعسكر

أخبار الجزائر
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حجز بندقية صيد وكمية هائلة من البارود الأسود والذخيرة مع توقيف 4 أشخاص بمعسكر صورة من الأرشيف
بقلم عيسى بوعزة

تمكنت صبيحة اليوم الثلاثاء، عناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية عين فرص بدائرة عين افكان في ولاية معسكر، من حجز بندقية صيد بدون وثائق و كمية معتبرة من البارود الأسود و الذخيرة، وتوقيف 4 أشخاص.

و حسب المعلومات المستقاة، فإن فرقة الدرك الوطني لبلدية عين افرص، قد تلقت معلومات مفادها وجود كمية من البارود الأسود و وبندقية صيد بدون وثائق بحوزة أحد المواطنين القاطن بتراب بلدية عين افرص.

وتم أخذ إذن بتفتيش مسكن المشتبه به من قبل النيابة العامة لمحكمة غريس، و تمت مداهمته، حيث ضبطت كمية معتبرة من البارود الأسود و ذخيرة و بندقية صيد بدون وثائق.

كما تم توقيف 04 أشخاص و قدموا بعد التحقيق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، أين استفادوا من صيغة الإفراج المؤقت إلى غاية المحاكمة.


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