حجز بندقية صيد وكمية هائلة من البارود الأسود والذخيرة مع توقيف 4 أشخاص بمعسكر

تمكنت صبيحة اليوم الثلاثاء، عناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية عين فرص بدائرة عين افكان في ولاية معسكر، من حجز بندقية صيد بدون وثائق و كمية معتبرة من البارود الأسود و الذخيرة، وتوقيف 4 أشخاص.

و حسب المعلومات المستقاة، فإن فرقة الدرك الوطني لبلدية عين افرص، قد تلقت معلومات مفادها وجود كمية من البارود الأسود و وبندقية صيد بدون وثائق بحوزة أحد المواطنين القاطن بتراب بلدية عين افرص.

وتم أخذ إذن بتفتيش مسكن المشتبه به من قبل النيابة العامة لمحكمة غريس، و تمت مداهمته، حيث ضبطت كمية معتبرة من البارود الأسود و ذخيرة و بندقية صيد بدون وثائق.

كما تم توقيف 04 أشخاص و قدموا بعد التحقيق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، أين استفادوا من صيغة الإفراج المؤقت إلى غاية المحاكمة.