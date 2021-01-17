حجز تجهيزات متطوّرة محظورة خاصة ببثّ القنوات المشفّرة في برج بوعريريج!

الأمن يفكّك شبكة أنشأت منظومة خاصة بالبثّ التلفزي

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس في مدينة برج بوعريريج، من توقيف أفراد شبكة قاموا بإنشاء منظومة خاصة بالبثّ التلفزي الأرضي للقنوات المشفّرة، بواسطة أجهزة رقمية جد متطوّرة وحساسة، أجنبية الصنع، وهوائيات مرسلة ومستقبلة للترددات، تعمل على اختراق نظام التشفير ذات منشأ أجنبي، وفق تردد خاص، من دون ترخيص.

العملية مكّنت من توقيف شخصين وحجز كل المعدّات المستعملة في العملية، إضافة إلى المعدّات المخصصة للبيع والاشتراك، بعد الترويج لهذه الخدمة والمعدّات من طرف الشبكة. هذا ومكّنت التحقيقات من الوصول إلى مكان نصب المحطة، وتمّ تفتيش المنزل وحجز كل المعدّات والبعض منها حساسة، تستعمل في التشفير والبثّ عالي الدّقة.

وقد تم حجز 165 جهاز استقبال رقمي من نوع “WOW” ومموّج كهربائي من نوع “TELE SYSTEM” وبطارية من الحجم الكبير من نوع “BOC”، إضافة إلى جهازي “ANTENNE ” جد متطورين من نوع “OMNIDIRECTIONNEL”، خزانة كهربائية، جهازين متطورين من نوع “ONCODEUR”، جهاز تشفير من نوع “SECRAMBER 109″، بطاقات اشتراك رقمية، 5 أجهزة استقبال “إيكون” وجهازي استقبال أنترنيت و 20 جهاز استقبال “بي إين سبورتس” من نوع “هيوماكس”، كل واحد مزوّد ببطاقة اشتراك، 5 أجهزة تحكم عن بعد، 8 أجهزة استقبال “إيكون”، 4 أجهزة “hr100” و 3 هوائيات مقعّرة، حيث تم تسليم التجهيزات إلى الجهات المختصة، وتقديم المتورطين الموقوفين، وهما إثنان، أمام نيابة محكمة برج بوعريريج.