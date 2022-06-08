حجز تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة عبر المنصة الإلكترونية بداية من اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية منصة رقمية خاصة بالحجاج لحجز تذاكر السفر على الرحلات الجوية وذلك بالتنسيق مع ديوان للحج والعمرة.

واوضحت الجوية الجزائرية في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك ان عملية حجز التذاكر المخصصة للحجاج ستكون حصريا عبر المنصة الالكترونية.

كما تنهي علم إلى الحجاج الميامين ان الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج: https://bawabetelhadj.dz.

وأضاف البيان انه تم فتح المجال للحجاج لحجز تذاكر السفر عبر المنصة بداية من اليوم الأربعاء 8 جوان 2022.